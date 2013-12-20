ЕС прекратил переговоры об Ассоциации с Украиной: не видит четкой позиции

Еврокомиссия не видит оснований продолжать переговоры о Соглашении об ассоциации с ЕС с нынешней украинской властью и в нынешних условиях.

Об этом заявил глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу по результатам саммита Евросоюза, пишет ИТАР-ТАСС.

"Мы не видим стремления Киева к подписанию соглашения и не считаем нужным вести переговоры, которые не подтверждены четкой позицией наших партнеров. С момента ноябрьского саммита ("Восточного партнерства", на котором Украина не подписала Соглашение об ассоциации - ред.) в Вильнюсе я дважды разговаривал с президентом Украины Виктором Януковичем, верховный представитель Кэтрин Эштон приезжала в Киев, первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов побывал в Брюсселе. По итогам всех этих переговоров мы не увидели четкой позиции украинского руководства по Соглашению об ассоциации", - отметил политик.

В то же время, президент Совета ЕС Херман ван Ромпей подтвердил, что саммит Евросоюза не предложил Украине перспективы членства.

"Мы подтверждаем свое щедрое предложение Украине - предложение о политической ассоциации", - сказал лидер ЕС.

Напомним также, Ромпей заявлял, что предложение ЕС об Ассоциации остается на столе и сожалел, что украинское руководство не подписало документ.