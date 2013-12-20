Оппозиция рассказала, зачем собирает новый масштабный митинг на Майдане

Целью "Митинга нашей силы", который соберется на Майдане Незвисимости в полдень 22 декабря, станет напомнить Президенту Виктору Януковичу, что украинцы – люди, которые хотят перемен и чувствуют себя гражданами, а не рабами.

Об этом говорится в совместном заявлении оппозиционных политических сил, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

"Януковичу стоит снова напомнить, что мы – есть! Мы, люди, которые хотят перемен, чувствуют себя гражданами, а не рабами, хотят жить, а не существовать", – говорится в заявлении.

Лидеры оппозиции напомнили о событиях последних дней: интервью Президента Януковича и сегодняшнем выступлении генпрокурора Пшонки.

"Вся страна сделала вывод, что они живут в другом государстве – там, где нет проблем и пробок, где никто не имеет собственного мнения, а жестокий разгон мирных демонстрантов с дубинками и арестами – это "незначительное превышение полномочий" и "нейтрализация кучки провокаторов", – говорится в заявлении.

"Мы все выйдем на Майдан Независимости в 12.00 в воскресенье, чтобы показать, что нас – миллионы, и игнорировать нас не стоит!", – призвали Арсений Яценюк, Олег Тягнибок и Виталий Кличко.

Напомним, 22 декабря со сцены на Майдане будут выступать группы ТНМК, Мотор'ролла , KOZAKsystem, Гайдамаки, Ролекс, Крамбамбуля (Беларусь), а также исполнители Тарас Чубай, Маричка Бурмака, Нина и Антонина Матвиенко, Арсен Мирзоян.