В Кабмине заявили, что договоренности об Ассоциации с ЕС остаются в силе

Украина не отказывается от евроинтеграционного выбора, но, в то же время, намерена сохранить стратегическое партнерство с Россией.

Об этом заявил сегодня во время круглого стола с участием трех президентов Украины, а также представителей правительства и оппозиции первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, пишет УНИАН.

"Очевидно, что выбор Украины не должен быть "или-или". Украина должна двигаться в Евросоюз, но сохранить в лице России стратегического партнера. Благодаря усилиям президента (Виктора Януковича) мы еще раз однозначно закрепили за РФ этот статус. Это очень важно и позитивно. Теперь нам нужно сделать так, чтобы и далее двигаться в ЕС. Что касается ценностей и стандартов, выбор должен быть однозначным — ЕС. И мы должны его подтвердить именно сейчас, когда к нам приковано внимание всего мира", — заявил Арбузов.

Он напомнил, что позиция ЕС состоит в том, что двери для Украины остаются открытыми, а между Киевом и Брюсселем разрабатывается дорожная карта по имплементации норм и требований ЕС. Арбузов также напомнил, что речь идет о финансовой поддержке, которая потребуется Украине для имплементации требований ассоциации, в частности переход на новые стандарты.

По словам первого вице-премьера, это очень чувствительная тема для Украины, ее экономики и промышленности, по поводу которой правительство хотело бы получить четкие ответы со стороны ЕС.

"Мы не "торгуемся". Но мы хотим понимать, что будет завтра. Речь идет о совместной инвестиции в модернизацию Украины на основе европейских стандартов и ценностей", — сказал Арбузов.