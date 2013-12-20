Власть заявила, что до безвизового режима с ЕС "не так уж далеко"

Украина в контексте подготовки ассоциации с ЕС намерена добиваться безвизового режима.

Об этом заявил сегодня во время круглого стола с участием трех президентов Украины, а также представителей правительства и оппозиции первый-вице-премьер-министр Сергей Арбузов, пишет УНИАН.

"Речь идет о приближении к безвизовому режиму с ЕС. До этой цели осталось не так уж далеко. Этого желает наша молодежь, студенты. И я буду делать все от меня зависящее, чтобы это было реализовано", — заявил Арбузов.

Он отметил, что Украина не отказывается от евроинтеграционного выбора, который закреплен в законодательстве, но, в то же время, ряд вопросов требует дополнительного времени для обсуждения. В частности, речь идет о финансовой поддержке на проведение реформ и перехода экономики и промышленности на европейские стандарты.

"ЕС продолжает политику открытых дверей. И Украина в эти двери обязательно войдет. Вопрос не в том, состоится ли это. Вопрос в том — когда и как", — сказал первый вице-премьер.