На круглом столе рассказали о договоренностях с Москвой

На сегодняшнем круглом столе планируют огласить результаты переговоров с Москвой.

"С момента прошлого круглого стола прошли переговоры с Москвой. Поэтому на сегодняшнем круглом столе будут оглашены результаты этих переговоров", - открыл заседание первый Президент Украины Леонид Кравчук, по инициативе которого и было организовано мероприятие, отмечает УНИАН.

Эту тему продолжил глава АПУ Сергей Левочкин, акцентировавший внимание на том, что слухи о подписании каких-либо тайных документов с Россией не соответствуют действительности.

"Никаких тайных документов в Москве подписано не было. Всего Президент подписал 16 документов. Они должны посодействовать развитию отечественной экономики", - подчеркнул Левочкин.

Больше деталей сообщил вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко. По его словам, на протяжении нескольких последних лет в торговых взаимоотношениях России и Украины фиксировался спад динамики товарооборота. Чтобы изменить ситуацию, странам пришлось обсудить снятие около 40 различных торгово-экономических ограничений.

"Второй вектор работы для возобновления экономических отношений с Россией - это развитие производственной кооперации, что дало бы толчок для развития экономики. Также были подписаны дополнения к контактам по газу; условия полученного кредита, который получила Украина очень выгодные - под 5% годовых. Подобный кредит предлагал и МВФ - под 4%. Однако МВФ требовал повысить стоимость коммунальных услуг и тому подобное. Также кредит от МВФ угрожался девальвацией гривны", - подчеркнул Юрий Бойко.