МИД: до поездки в Россию украинцам стоит поискать себя в "черных списках"

В МИД рекомендовали гражданам Украины, которые хотят поехать в Россию, проверить наличие своих имен в "черных списках".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Проверить свой статус можно с помощью сервиса на сайте Федеральной миграционной службы (ФМС) России.

"С целью получения указанной информации иностранец должен заполнить специальную форму на сайте www.fms.gov.ru в разделе "информационные сервисы", подраздел "проверка наличия оснований для непредоставления разрешения на въезд на территорию РФ иностранным гражданам и лицам без гражданства по линии ФМС", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно об ужесточении Россией законодательства о нарушении миграционного режима.

В настоящий момент въезд в Российскую Федерацию запрещен для 25 тысяч граждан Украины.