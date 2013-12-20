Азаров: соглашения с Россией усилили суверенитет Украины

Соглашение о российском кредите на 15 миллиардов долларов усилило украинский суверенитет и позволило открыть международные рынки.

Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров в эфире телеканала "Интер", передает УНИАН.

"Рынки сразу положительно отреагировали на эту сделку. Наши платежи по займам сразу резко снизились. Мы сразу стали надежными заемщиками. Для нас уже открылся финансовый рынок – уже не под 20%, под которые мы не могли занимать, а уже 7%. Мы и дальше будем работать с рынками", - подчеркнул он.

Также Азаров отметил, что "это соглашение усилило наш суверенитет, усилило нашу независимость и позволило нам сейчас спокойно выходить на внешние рынки".

"Они для нас открылись", - сказал премьер.

Азаров также опроверг мнение о шантаже России в то время, когда Киев активно работал над евроинтеграцией .

"Когда тебе помогают в трудную минуту, это шантажом не называют, Россия пыталась защитить свои интересы", - заявил Азаров.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее председатель парламента Владимир Рыбак объяснил, почему российский кредит не стоит называть "братьской помощью".