Видео "провокаторов", которое Пшонка показывал депутатам: опубликована полная версия

На видео, которое Генпрокурор показал депутатам, показано множество фактов нападений митингующих на силовиков.
Руководитель Генпрокуратуры Виктор Пшонка, докладывая депутатам Верховной Рады о расследовании разгона Евромайдана в ночь на 30 ноября, показал видеоролик, на котором зафиксировано множество фактов нападения на правоохранителей.
Об этом сообщает ТСН.
Также была опубликована полная версия ролика, показанного депутатам.
Видео демонстрируется под комментарии о месте, времени и юридической оценке действий митингующих в центре Киева.
Напомним, как сообщал "Главред", доклад Генпрокурора не удовлетворил оппозицию, которая предложила ему уйти в отставку.
Также депутаты решили провести собственное расследование разгона Евромайдана.
Видео: ТСН