Видео "провокаторов", которое Пшонка показывал депутатам: опубликована полная версия

Руководитель Генпрокуратуры Виктор Пшонка, докладывая депутатам Верховной Рады о расследовании разгона Евромайдана в ночь на 30 ноября, показал видеоролик, на котором зафиксировано множество фактов нападения на правоохранителей.

Об этом сообщает ТСН.

Также была опубликована полная версия ролика, показанного депутатам.

Видео демонстрируется под комментарии о месте, времени и юридической оценке действий митингующих в центре Киева.

Напомним, как сообщал "Главред", доклад Генпрокурора не удовлетворил оппозицию, которая предложила ему уйти в отставку.

Также депутаты решили провести собственное расследование разгона Евромайдана.

Видео: ТСН