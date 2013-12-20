Азаров объяснил, почему Европа прекратила работу над Ассоциацией с Украиной

Заявление Евросоюза о приостановке работы над Соглашением об ассоциации связано с рождественскими каникулами в Европе.

Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров в эфире телеканала "Интер", передает УНИАН.

"Вот 23 числа наступают каникулы везде в Европе. С 23 декабря по 7 января разговаривать там будет не с кем. Европа – это Европа, вы прекрасно об этом знаете", - заявил руководитель украинского правительства.

Также Азаров напомнил, что между Украиной и ЕС существует договоренность о создании нескольких рабочих групп по реализации совместных проектов.

"Мы уже вышли на Европу с хорошими направлениями", - отметил он.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что Еврокомиссия не видит оснований продолжать переговоры о подписании Соглашения об ассоциации.