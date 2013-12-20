Ющенко: пророссийская политика ведет к колонизации Украины

Односторонняя политика в сторону России может привести Украину к сценарию Южной Осетии или Абхазии и сделать страну российской колонией.

Об этом заявил третий президент Украины Виктор Ющенко на заседании круглого стола, передает ZN.UA.

"Что дает односторонняя политика в сторону России? Она формирует вассальный план", - убежден он.

Ющенко напомнил о "колониальном газовом договоре", за который ни одна из политических сил не взяла на себя ответственность.

Также политик отметил, что именно из-за цены на газ, Украина отказалась от европейской политики безопасности, предоставила свою территорию на 25 лет для чужого флота и прекратила евроинтеграцию.

Ющенко спрогнозировал, что все это может привести к "колонизации, дестабилизации внутренней политической ситуации, федерализации, выход и инициативы через национальный референдум, крымской карте, северодонецкой или харьковской инициативе… и, тем самым, мы будем идти по сценарию Южной Осетии или Абхазии".

По его мнению, обеспечить эффективный выход Украины из политического кризиса может только подписание Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

"Урегулировать кризис можно лишь, подписав европейскую ассоциацию", - сказал он.

Ющенко также высказал мнение, что участники круглого стола в ближайшее время должны выступить с инициативой рассмотрения Евросоюзом вопроса предоставления безвизового режима для украинских студентов.

"И круглый стол, и все стороны, которые так или иначе на нем завязаны, должны будут внести сегодня или в ближайшее время инициативу, чтобы безвизовый режим был рассмотрен Евросоюзом и мог быть предоставлен украинскому студенчеству, молодежи… это люди, которые носят европейские идеи глубже, чем любая другая часть украинского общества, это люди, у которых сегодня наибольшее право получить безвизовый режим", - подчеркнул Ющенко.

Напомним, Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии в конце августа 2008 года, после военного конфликта с Грузией.

В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой и объявил две закавказские республики оккупированными территориями.