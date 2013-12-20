Азаров: Украина подпишет Ассоциацию с ЕС в 2014 году, на выгодных условиях

В следующем, 2014 году, Украина сумеет усилить свои экономические позиции и подписать Соглашение об ассоциации с ЕС на более выгодных условиях.

Об этом премьер-министр Николай Азаров заявил в эфире телеканала "Интер", передает УНИАН.

"Мы определенно рассчитывали на то, что мы сумеем договориться и с Россией, и с Европейским союзом. Мы тут не лицемерили, мы шли четко к подписанию с ЕС. У Президента были многократные встречи с президентом России, у меня были встречи с моим коллегой Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Я его неоднократно убеждал, что надо сесть за стол переговоров и обсудить все те риски, связанные с открытием границы, ведь Украина приняла решение. Мы еще на заседании правительства 21 ноября приняли решение о подписании Соглашения. Потому что мы твердо надеялись, что ЕС пойдет нам навстречу и окажет поддержку", - сказал премьер.

При этом он отметил, что в начале года у правительства были определенные прогнозы относительно роста экономики, но ситуация менялась, и "мы потеряли в товарообороте со странами Таможенного союза".

"Уже в сентябре нам трудно было платить за газ. Но мы не выходили и не рассказывали об этом, потому что нельзя руководству страны сеять панику. Мы рассчитывали, что нам удастся договориться с ЕС и МВФ… Мы приняли решение тогда, когда стало ясно, что подписываем Соглашение - и получаем кризис", - пояснил Азаров.

Поэтому, по его словам, Украине пришлось искать поддержку у других партнеров.

"Решение было принято в интересах тех людей, которые меня поддерживают, и которые говорят: Азарова в отставку. Они же не знают реальной ситуации… Но мы трудности преодолеем. Экономический кризис не будет вечным. 2014 год будет годом развития… Значит мы будем, такими же, как в 2011 году. И тогда мы закончим работу с ЕС и подпишем Соглашение об ассоциации. Значит, вопрос сегодня в сроках. Мы должны подписать Соглашение об ассоциации с Европейским союзом на выгодных условиях",- подчеркнул Азаров.

В то же время премьер подчеркнул, что если бы Европейский союз сразу предложил Украине 20 млрд долл, Соглашение об ассоциации уже было бы подписано.

"Соглашение об ассоциации – это еще не Европейский союз. Это колоссальная работа. И мы видим риски в этой работе… Решение надо принимать, исходя не из того, что нам хочется, а из реалий… Если бы от европейской стороны была помощь 20 млрд долл, чтобы негативные риски преодолеть, если бы нам четко сказали, что "да, мировой экономический кризис", никто ж не отрицает, что украинская экономика зависима от внешних рынков… И, прежде всего, перед руководством страны стояла задача – не допустить обвала, не допустить кризис. Мы его не допустили. Если бы нам Европейский союз предложил такие условия, было бы подписано Соглашение об ассоциации, и мы бы сейчас рассуждали, как эти 20 млрд направить на инвестиции", - сказал Азаров.

Также он выразил убеждение, что этот момент рано или поздно наступит. Но сейчас, по словам Азарова, "диктовать Украине, указывать ей, подписывать Соглашение" или нет, не стоит.

"Подписывать Соглашение. А дальше что? Рай, или что происходит? А ведь закрытие границы с нашими восточными соседями реальное, и вы видели, что происходило в этом году: когда громадные очереди из фур на границе выстраивались, когда заводы закрывались… Что хотели доводить нашу страну до коллапса? Или может наши трубы ЕС закупил бы?.. Мы это предлагали, но никто не купил. Поэтому решение (о приостановке Соглашения с ЕС – прим. ред.) было вынужденным. Пройдет время, все успокоится, и будем работать дальше по подписанию Соглашения", - заявил Азаров.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее руководитель Кабмина рассказывал, как подписание Ассоциации с ЕС и кредитный договор на условиях МВФ неизбежно приводили Украину к банкротству.