Майдану исполнился месяц: люди готовятся к возможному разгону

Сегодня, на 31 сутки противостояния, Майдан отмечает свой первый День рождения - люди выстояли ровно месяц.

Напомним, в четверг, 21 ноября, Украина фактически остановила процесс своей евроинтеграции. Кабмин издал распоряжение о приостановке работы над подготовкой к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

В тот же день люди, возмущенные таким решением, вышли на Евромайдан. Акции собрались в Киеве и других городах страны и продолжаются по сей день.

Активисты собираются встречать здесь Новый год, а может, и Рождество.

30 ночь на Майдане, в канун своеобразного "Дня рождения" прошла спокойно.

Майдан по-прежнему каждый час поет Гимн Украины и молится. Со сцены выступают активисты и украинские группы.

Однако люди не забывают о безопасности: установлено дежурство на баррикадах, идут проверки и тренировки отрядов самообороны.

Напомним, вчера появилась информация о возможных провокациях: на Крещатике собираются провести "субботник" по очистке центра столицы от баррикад.

А на завтра назначена очередная большая акция – "Митинг силы".