Майдан зовет неравнодушных: сбор в субботу в 10:00

С вечера 20 декабря в социальных сетях активно обсуждается информация о сегодняшнем "субботнике" по очистке Киева от баррикад Евромайдана, который запланирован на 11 часов утра.

Людей, неравнодушных к событиям на Майдане, призывают в 10 часов утра 21 декабря собраться на баррикадах, чтобы противостоять местным "титушкам", сообщает ТСН.

Чтобы не свести на нет всю работу, проделанную за этот месяц, людей призывают выйти на поддержку Евромайдана.

Напомним, сегодня Майдан отмечает свой первый День рождения. Массовый акции в поддержку евроинтеграции Украины начались 21 ноября.