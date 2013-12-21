Луценко советует милиционерам "с мозгами" увольняться из органов МВД

Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко обратился к сотрудникам милиции, у которых остались капля чести и чувство самосохранения, с предложением уволиться.

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает Gazeta.ua.

"Я призвал бы сегодня всех работников милиции, у которых осталась капля чести и самосохранение, с мозгами на выход", – сказал политик.

В то же время, Луценко предупредил силовиков, что им нужно готовиться к серьезным изменениям.

"В Украине появится закон о люстрации, состоится тотальная смена персонала Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и судов. А набор нового персонала будет проходить через детектор лжи", – сообщил он.

Луценко также напомнил, что за все время его пребывания на должности министра внутренних дел он "ни разу не бросал милицию против людей, ни разу не применял силу в отношении мирных демонстраций тогдашней оппозиции".

"Поэтому моя констатация горькая и справедливая. Благодаря рвению генералов и полковников и покорности среднего и нижнего состава милиции, она стоит на шухере у банды", – подчеркнул Луценко.

Как ранее писал Главред, Юрий Луценко уверен, что нынешний Евромайдан родит новых политических лидеров, которые станут выразителями интересов всех митингующих в центре Киева.

В частности, политик уточнил, что на Евромайдане появлись новые лидеры студенческих комитетов, блокпостов, общественных движений и даже молодых лидеров ранее малоизвестных партий.