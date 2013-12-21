Из фракции ПР хотят выйти 60 человек, но им угрожают – Богословская

По словам экс-регионалки, а ныне внефракционного депутата Инны Богословской, из парламентской фракции ПР хотят выйти не меньше 60 человек, но на них оказывают сильное давление.

Об этом она заявила в эфире Радио Свобода.

"Минимум 60 человек, которые хотят выйти из фракции, и которым угрожают с утра до ночи", – сообщила экс-регионалка.

Инна Богословская рассказала, что ее муж Владимир Мельниченко вместе с нею заявил о выходе из фракции Партии регионов еще 30 ноября, но "технически ему дали возможность это сделать" лишь 20 декабря.

"Я просто это сделала очень стремительно и быстро, я публичное лицо, поэтому труднее со мной говорить. И все знают, что я не промолчу. А Володя – он впервые депутат Верховной Рады, он был депутатом районного, городского, областного советов, а теперь здесь. И ему просто сделали такое, что все, кто с ним связан дружбой, отношениями, работой - всем этим людям угрожали. И его умоляли "Володя, что-то сделай, потому что нас, тебя и Инну уничтожат", – сообщила она.

Богословская считает, что людям, желающим порвать с Партией регионов, следует обеспечить политическую и физическую защиту.

"Я просила и оппозиционных лидеров, и всех, кто заинтересован в демократии Украины, максимально заявить о том, что те люди, которые примут решение о выходе из фракции и о создании нового проевропейского большинства в Украине, что эти люди получат защиту. Очень тяжело одному идти против такой машины", – заявила она.

"Правозащитные организации тоже должны помочь этим людям, чтобы они не думали, что они выйдут и останутся один на один с этой истребительной машиной, которая им угрожает", – подчеркнула политик.

"Я уверена, что этот процесс пройдет и в результате, мы создадим новое большинство в парламенте, вернемся к парламентско-президентской республики, переформатируем власть мирным путем и таким образом начнем перезагрузка власти, о котором говорит Майдан", – заявила народный депутат.

"Эта власть не продержится", – подытожила она.

Как ранее писал "Главред", кроме Инны Богословской и Владимира Мельниченко, из фракции Партии регионов вышел Давид Жвания. Заявление об этом он сделал 30 ноября. Свои действия он объяснил протестом против неподписания соглашения об ассоциации с ЕС и избиение мирных демонстрантов на столичном Евромайдане.