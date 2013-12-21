"Титушки" ворвались в дом к одному из активистов Евромайдана: они удерживают его жену и ребенка

Сегодня, 21 декабря, Киеве на улице Богатырской, 34-а неизвестные молодые люди спортивного телосложения захватили частный дом активиста Евромайдана Сергея Онищенко.

Об этом сообщил с места событий один из активистов Алексей Герман, пишет ZN.UA.

По его словам, около 11:30 примерно 20 человек ворвались в дом Онищенко, избили его и выкинули на улицу. При этом в доме также удерживается жена Онищенко и годовалый ребенок.

Герман уточнил, что следственная группа МВД прибыла на место происшествия более чем через час после вызова. В настоящее время правоохранители не могут попасть в дом. "Капитан стоит и стучит в дверь, ему никто не открывает", - сказал Герман.

По его информации, захватившие дом люди - вооружены. В частности, он сам видел у одного из нападавших пистолет ПМ.

Активисты также проинформировали о происшествии прокуратуру Оболонского района, однако реакции пока не было.

Напомним, 19 декабря, Верховная Рада приняла закон о недопущении преследования и наказания участников мирных собраний - акций Евромайдан.