Янукович на следующей неделе снова летит к Путину: поговорить о евразийской интеграции

В начале следующей недели в Москве пройдет Высший евразийский совет, в котором примут участие президенты Украины Виктор Янукович, Беларуси Александр Лукашенко и Казахстана Нурсултан Назарбаев. В МИДе РФ надеются, что Евразийский экономический союз (ЕврАзЭc) будет создан в начале 2015 года

Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ статс-секретарь Григорий Карасин, передает ИТАР-ТАСС.

На встречу также приглашены президенты других государств, в частности, Армении и Киргизии.

По словам Карасина, сейчас ведутся переговоры, направленные на создание к январю 2015 года Евразийского экономического союза.

"Уверены, что мы этой цели добьемся", - считает дипломат.

По его словам, "на этой встрече будут подведены итоги работы Совета за год и намечены дальнейшие мероприятия по продвижению вперед нашего интеграционного процесса. Это будет очень важная встреча", - отметил он.

Как отметил Карасин, уже "несколько лет РФ стремится к тому, чтобы укрепить и углубить евразийскую интеграцию".

"Наш курс сводится к тому, чтобы интеграционные процессы взаимно дополняли друг друга, никоим образом не противоречили друг другу, что часто делают наши коллеги в Брюсселе, говоря о том, что, скажем, ассоциация того или иного государства, будь то Армения, Грузия и Молдавия, с ЕС автоматически означает, что ни в какую другую интеграционную организацию это государство вступить не может", - сказал Карасин.

"Нас заставляла задумываться и нервировала та практика секретности и таинственности, в которой обсуждались тексты Соглашений об ассоциации (между Украиной и ЕС). Партнерство предусматривает транспарентность, открытость, избежание ситуаций, которые являются неприятными сюрпризами для других соседей, организаций. Мы этого не делаем сами и выражаем свою озабоченность, когда этим занимаются другие", - подчеркнул дипломат.

Напомним, ранее Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил распустить Евразийское экономическое сообщество, а взамен расширить Таможенный союз.

фото: minprom.ua