Богословская рассказала о своем отношении к Тимошенко

Народный депутат Инна Богословская заявила, что не изменила своего отношения к экс-премьеру Юлии Тимошенко.

"Я абсолютно не изменила своего отношения к Юлии Тимошенко - это "Павел Лазаренко в юбке". Ничего другого там нет. Юлия Тимошенко - это человек, который все время совершал уголовные преступления, начиная с 1995 года, когда впервые она была задержана за контрабанду, когда она даже политиком не была. Это человек, которого нельзя допускать к власти. И это первое, что я говорила Виктору Ющенко, когда пошел разговор о том, что он будет назначать ее премьер-министром", - заявила депутат, пишет Радио Свобода.

"И, кстати, в день, когда Виктор Ющенко назначил Юлию Тимошенко премьер-министром, я возвращалась из Лондона, где было заседание большого клуба политиков и политтехнологов, и политконсультантов, я тогда там сказала, что если Виктор Ющенко назначит Юлию Тимошенко - это будет концом демократической революции. Потому что Юлия Тимошенко - это человек, который хочет абсолютной власти любой ценой", - сказала политик.

Напомним, после жесткого разгона Евромайдана в ночь на 30 ноября Инна Богословская заявила о своем выходе из Партии регионов и парламентской фракции этой политической силы.

Богословская также заявляла, что Евромайдану в центре Киева не стоит расходиться до Нового года, чтобы в следующем начать борьбу за человеческое достоинство и построить другую страну.

фото; видео: Радио Свобода.