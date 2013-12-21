Опубликованы подробности захвата дома активиста Евромайдана

Молодчики говорят, что якобы купили дом три года назад.
"Титушки", захватившие дом одного из активистов Евромайдана Сергея Онищенко, заявили сотрудникам милиции, что они якобы купили это жилье.
Об этом сообщил активист Алексей Герман, сообщает ZN.UA.
После того, как милицию впустили в помещение, захватившие показали документы о том, что они якобы купили дом три года назад. При этом информацию о продаже дома сам Онищенко опроверг.
Активисты также сообщили о происшествии в прокуратуру Оболонского района, однако реакции пока не последовало.
Напомним, сегодня, 21 декабря, Киеве на улице Богатырской, 34-а неизвестные молодые люди спортивного телосложения захватили частный дом активиста Евромайдана Сергея Онищенко.