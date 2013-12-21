От субботы до субботы. Газ и кредит от Путина, Янукович против революции, оптимизм Азарова

Российско-украинские отношения получили 15-миллиардный (в долларах) импульс, подкрепленный 30-процентной скидкой на газ. Приободрившийся Виктор Янукович заметил, что он против неконституционной смены власти и не намерен рубить сплеча в кадровых вопросах. Финансовые страдания Николая Азарова сменились безудержным оптимизмом.



Встречи Виктора Януковича и Владимира Путина уже традиционно вызывают в Украине повышенное напряжение. На этот раз к сине-желтому сонму недовольных московскими договоренностями присоединились и граждане России, недоумевающие, почему кредит размером в 15 миллиардов долларов Владимир Владимирович решил выделить из Фонда национального благосостояния. Финансовое положение РФ отнюдь не блестяще, но у большой политики, безусловно, свои резоны.



По обе стороны российско-украинской границы в высоких кабинетах на все лады клянутся, что спасающий Украину от коллапса (по признанию Николая Азарова) кредит и внушительная скидка на газ имеют под собой исключительно добрососедскую подоплеку и нежелание "Газпрома" потерять перспективный рынок сбыта. Как с этим корреспондируются озвученные вице-премьером Юрием Бойко планы на 10% уменьшить объемы закупаемого в России газа, пока непонятно.

Наученные горьким опытом российско-украинских отношений интересующиеся политикой граждане нашей страны продолжают задаваться вопросами. Означает ли отсутствие темы присоединения Украины к Таможенном союзу на последнем заседании межгосударственной комиссии в Москве что к этому вопросу в ближайшее время не вернутся? На каких условиях будет создаваться газотранспортный консорциум (очевидно, что он будет двусторонним, без участия ЕС), и кто конкретно будет контролировать отечественную ГТС? Насколько тесным будет сотрудничество в военной сфере, и не окажется ли российское ядерное оружие в отказавшейся от своего в начале 90-х Украине? Что будет представлять собой озвученное Владимиром Путиным стремление согласовывать внешнеполитические действия России и Украины? Какой будет глубина экономического воздействия на нашу страну, если Национальный банк обязался приравнять российский рубль к свободно конвертируемым валютам?



Похоже, ответы на эти вопросы мы получим не раньше следующего года, равно как и сможем убедиться, станет ли Кремль ставить на действующего президента в будущей избирательной кампании. На исходе 2013-го Виктор Янукович заверил группу журналистов, что следующий год будет экономически успешным, и он лично вписал в проект бюджета 6 миллиардов гривен для выплаты компенсации вкладчикам Сбербанка СССР.

Глава государства ясно дал понять, что не только выступает против антиконституционных попыток смены власти и иностранного вмешательства во внутренние дела Украины, но и не собирается "рубить сплеча" в кадровых вопросах. Виктор Федорович не преминул пококетничать, отметив, что еще не принял для себя решения об участии в президентских выборах, и не пойдет на них с низким рейтингом.



Достоверные данные социологических исследований о воздействии событий на Майдане на популярность ведущих политиков появятся не раньше середины января. Пока остается констатировать, что оппозиционная мантра "Янукович подпишет Таможенный союз" не нашла объективного подтверждения, а других возможностей реально мобилизовать сторонников у официальных оппонентов президента не нашлось. Майдан остается в центре Киева, но его политическое влияние угасает.

Единственным достижением оппозиционеров стало принятие Верховной Радой закона в формате политико-правового компромисса, освобождающего от ответственности всех участников акций протеста. При этом генеральный прокурор Виктор Пшонка с парламентской трибуны признал превышение "Беркутом" своих полномочий на Евромайдане 30 ноября, но дал понять, что спецназовцы были спровоцированы. Кстати, ГПУ так и не выяснила, кто отдавал приказ о применении силы против протестующих на Майдане.



Не стали позитивным импульсом для оппозиции и выборы по пяти проблемным округам. Хотя оппоненты власти снова выставили по ним тех, кто не сумел доказать обоснованность претензий на победу избиркомам разных уровней, 15 декабря победу праздновал только Леонид Даценко в Каневе. Остальные округа оппозиционные кандидаты проиграли, похоже, излишне понадеявшись на воздействие Майдана на избирателей и недооценив влияния финансовых аргументов своих противников. Слабым утешением является тот факт, что результаты этих выборов не способны существенно повлиять на расклад сил в сессионном зале Верховной Рады.



Забавная трансформация произошла с Николаем Азаровым, которому сулят отставку не только оппоненты, но и некоторые однопартийцы. Если в минувшие выходные на митинге сторонников Партии регионов Николай Янович утверждал, что для безвизового режима с ЕС необходимо признать однополые браки, то после получения российского кредитного "пряника" выразил готовность принимать закон о запрете дискриминации сексуальных меньшинств. Чудеса, да и только...