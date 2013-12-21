В милиции опровергают, что "титушки" захватили дом активиста Евромайдана

В столичной милиции опровергают информацию о захвате дома одного из активистов Евромайдана Сергея Онищенко в Киеве и говорят, что информация не соответствует действительности.

Как сообщили в МВД Киева, по данным некоторых СМИ, сегодня "титушки захватили дом одного из активистов Евромайдана", пишет УНИАН.

Отдел связей с общественностью столичной милиции сообщает, что сегодня около 11.30 в милицию обратился гражданин и сообщил, что по улице Богатырской, 34-А (кооператив "Фронтовик", первая линия, улица Садовая, 3) неизвестные ворвались и захватили его частный дом. На место немедленно был направлен ближайший автопатруль с правоохранителями и следственно-оперативная группа Оболонского райуправления ГУМВД Украины в городе Киеве.

Правоохранители установили, что между прежними и новыми владельцами частного дома возник конфликт относительно права собственности на него. Также установлено, что заявитель не является активистом и не имеет никакого отношения к Евромайдану, как о том сообщали отдельные СМИ.

Данное сообщение зарегистрировано в соответствии с действующим законодательством, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Столичная милиция просит представителей СМИ распространять исключительно проверенную информацию и достоверные факты, говорится в сообщении.

Напомним, ранее СМИ сообщали со ссылкой на одного из активистов Алексея Германа, что неизвестные молодые люди спортивного телосложения сегодня захватили частный дом активиста Евромайдана Сергея Онищенко в Киеве по улице Богатырской.

По его словам, примерно 20 человек ворвались в дом Онищенко, избили его и выбросили на улицу. При этом в доме удерживается жена Онищенко и годовалый ребенок.

Сами же молодчики говорят, что купили дом еще три года назад.