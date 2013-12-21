В России заявили, что подписанные соглашения с Украиной - подтверждение евразийской интеграции

Россия хотела бы видеть Украину участником евразийских интеграционных процессов, и российско-украинские договоренности от 17 декабря подтверждают взаимный настрой на конструктивную работу.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Интерфакс.

"Евразийские интеграционные структуры открыты и для других партнеров по СНГ. Разумеется, мы заинтересованы видеть участником этих процессов Украину при понимании, что это - выбор украинского народа", - отметил Лавров.

По его словам, результаты заседания российско-украинской межгосударственной комиссии 17 декабря в Москве "стали наглядным подтверждением взаимного настроя на конструктивную работу".

"Большим вкладом в укрепление региональной и международной стабильности стали интеграционные усилия России, Беларуси и Казахстана в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства", - добавил он.

Также Лавров подчеркнул, что с 2015 года евразийская интеграция должна перейти на новую ступень с созданием Евразийского экономического союза.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел РФ статс-секретарь Григорий Карасин отметил, что в начале следующей недели в Москве пройдет Высший евразийский совет, в котором примут участие президенты Украины, Беларуси и Казахстана.

17 декабря во Москве состоялось заседание межгосударственной комиссии с участием президентов РФ и Украины. По итогам работы стороны подписали план действий по урегулированию торговых ограничений в двусторонней торговле на 2013-2014 годы, Украине предоставлено 15 миллиардов долларов коммерческого кредита, а цену на газ планируется снизить с 400 до 268,5 долл.

Как заявил президент РФ Владимир Путин, вопрос о присоединении Украины к Таможенному союзу на встрече в Москве не обсуждался.