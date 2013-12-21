В Харькове совершено покушение на депутата-оппозиционера

На заместителя главы Харьковской облорганизации "Батькивщины " Ивана Варченко и членов его семьи совершено покушение на убийство.

Об этом сообщили в пресс-службе "Батькивщины".

Как заявил сам депутат, в связи с этим он обратился к главе СБУ с требованием начать следствие и дать соответствующую квалификацию этому происшествию.

По словам Варченко, накануне на областном радио он сообщил о своем намерении поехать в Киев на Евромайдан "с вещами, продуктами и лекарствами".

"Сегодня перед поездкой, я вдруг увидел, что в переднем колесе автомобиля наполовину выкручены пять болтов", - заявил политик.

"Четко понятный расчет, болты на скорости вылетают из гнезд - машина опрокидывается. В автомобиле было пять человек. Кроме меня и моего товарища - дети 11-ти и 12-ти лет, а также молодой человек 19-ти лет", - отметил Варченко.

По его словам, у него нет бизнеса, нет конфликтов с людьми, и он занимается только политической деятельностью.

Оппозиционер предположил, что за покушением на его жизнь стоят "два харьковских персонажа" – губернатор области Михаил Добкин и мэр Харькова Геннадий Кернес.

"Я абсолютно убежден, без их заказа не обошлось. Ребята, вы заигрались", - заявил оппозиционер и добавил: именно эти лица неоднократно демонстрировали "свою неадекватную реакцию на его политическую деятельность".

Напомним, 4 декабря выстрелом в голову был убит депутат горсовета от партии "Фронт змин" директор одного из местных предприятий города Орджоникидзе на Днепропетровщине.