Богословская знает, кто хочет разделить Украину

Народный депутат Инна Богословская заявила о схеме территриального раздела Украины, авторами которой являются президент России Владимир Путин, глава "Украинского выбора" Виктор Медведчук и секретарь СНБО Андрей Клюев.

Об этом она заявила отвечая на вопрос о заявлении секретар СНБО Андрея Клюєва о разделе Украины, пишет Радио Свобода.

"Мы просто знаем, что господин Клюев является другом и соратником господина Медведчука. Господин Медведчук в Украине является руками и ногами Путина. Путин третьего созыва, как мы его называем, третьего срока властвования, это новый "Наполеон", который чувствует себя новейшим императором, который должен построить империю", – сказала Богословская.

"Кремль понимает, и Путин также, что Украину целиком они не могут взять ни в коем случае, потому что Западная и теперь уже Центральная Украина никогда не пойдут под путинскую Россию. И именно поэтому вся эта команда является авторами и реализаторами схемы по разделу территории Украины. В этом нет никакого сомнения", - сказала депутат.

Напомним, 19 декабря, секретарь СНБО Андрей Клюев назвал разгон Евромайдана в ночь на 30 ноября большой трагедией, и заявил, что в случае углубления политического кризиса Украина может развалиться на части.

"Если продолжать обвинять друг друга, это путь к развалу страны даже не на две, а на три части. И такие сценарии в нашей стране, к сожалению, возможны", - сказал политик.