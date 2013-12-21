Оппозиция снова зовет украинцев на Евромайдан

Завтра, 22 декабря, в Киеве по инициативе оппозиционных лидеров Арсения Яценюка, Олега Тягнибока и Виталия Кличко состоится народное вече "Одна країна – один Майдан".

Об этом сообщили в пресс-службе "Батькивщины".

"Вся страна видела циничное интервью президента Виктора Януковича. Вся страна слышала циничный отчет генпрокурора Виктора Пшонки. И вся страна сделала вывод, что они живут в другом государстве - там, где нет проблем и пробок, где никто не имеет собственного мнения, а жестокий разгон мирных демонстрантов дубинками и аресты - это "незначительное превышение полномочий" и "нейтрализация кучки провокаторов", - говорится в заявлении.

"Именно поэтому Виктору Януковичу следует вновь напомнить, что мы есть! Мы - люди, которые хотят изменений, чувствуют себя гражданами, а не рабами, хотят жить, а не существовать", - отметили оппозиционеры.

Начало акции в 12:00 на Майдане Независимости.

Напомним, в последние несколько воскресений оппозиция проводила народное вече. В предыдущее воскресенье, 15 декабря, на Майдане проходило народное вече "День достоинства", а перед этим, 8 декабря - "Марш миллиона" - масштабные акции протеста, на которые пришло около полумиллиона человек.