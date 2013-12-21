Россия боится сотрудничества Украины и Европы в сфере обороны

Россия опасается, что Украина наладит сотрудничество с западными предприятиями в сфере обороны.

Украинские оборонные предприятия давно интересуют Россию либо с целью приватизации, либо производства того, что сами технологично не освоили, либо — получения напрямую технологии, пишет ZN.UA

"Когда устами президента Владимира Путина Россия твердит об очередном сближении с Украиной и новых заказах, она беспокоится о, например, том, что Украина станет участвовать в создании противоракетной обороны в Европе", - пишет издание.

"Ведь определенные заказы Украина уже выполняла — и в том числе, в выполнении исследований в рамках проекта НПРО США, о возможности противодействия ракетам "Тополь-М". РФ действительно опасается сближения украинских оборонных предприятий с западными компаниями. Последние к этому готовы, что продемонстрировали в ходе подготовки к реализации проекта строительства военного корабля класса "корвет" для ВМСУ: шесть западных государств высказали готовность размещать лицензионное производство на территории Украины. Пошли совместные украино-польские проекты в отрасли разработок и производства высокоточных средств поражения и систем защиты против высокоточного оружия, а Польша закупила лицензию на производство легкой бронированной машины "Дозор". Появились первые проекты закупки западными государствами украинской продукции: Бельгия купила партию высокоточных средств поражения", - пишет автор статьи.

"Россия так и не смогла наладить производство газовых турбин для военных кораблей, производимых НПКГ "Зоря-Машпроект".

Напомним, именно такие предприятия посетила делегация во главе с Рогозиным 2–3 декабря с.г.: ГКБ "Южное", ПО "Южмаш" (необходимы для создания новой тяжелой МБР), ГП "Антонов" (необходимо для обновления обветшалого парка военно-транспортной авиации), ЗМКБ "Прогресс" (необходимо для решения вопросов оснастки некоторых типов вертолетов и самолетов военного и специального назначения).

К упомянутым предприятиям еще можно прибавить АО "Мотор Сич", но поскольку оно частное, расчет Москвы — договориться лично с его владельцем Вячеславом Богуслаевым", - говорится в статье.

Третий интерес РФ, по мнению автора стаьи, связан с нейтрализацией ряда предприятий-конкурентов.

"Так, в Украине в настоящее время существует целый ряд заводов, выпускающих более качественную оборонную продукцию, чем РФ. А именно, ГККБ "Луч" (высокоточные средства поражения), ХКБМ (завод имени Малышева (танки и боевые бронированные машины), Конотопский завод "Авиакон" (ремонт вертолетов), ГП "Укроборонсервис" (ремонт средств ПВО С-300 и ЗРК "Бук") и некоторые другие. Эти заводы мешают РФ на мировом рынке вооружений, и желание контролировать или изменить профиль работы таких предприятий вряд ли иссякнет", - отмечает издание.

Напомним, 17 декабря, Президенты Виктор Янукович и Владимир Путин провели шестое заседание украино-российской межгосударственной комиссии.



Президенты, напомним, достигли ряда договоренностей, в частности, о снижении цены на газ для Украины.

Также в соглашении говорится, что нужно уделить особое внимание развитию российско-украинского военно-технического сотрудничества, кооперации предприятий оборонных отраслей промышленности, созданию совместных предприятий в военно-технической сфере с учетом действующего законодательства Российской Федерации и Украины.