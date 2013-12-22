Луценко пообещал Майдану план наступления, а активисты грозят власти коллапсом

В воскресенье, 22 декабря, во время вече на Майдане оппозиция объявит "план наступления".

Об этом написал на своей странице в Facebook экс-глава МВД Юрий Луценко. "Завтра на Майдане будет объявлен план наступления. Он объединит политиков и общественных активистов. Каждый, кто желает перемен, найдет свое место в общей работе", - отметил политик.

"Начало в 12:00", - напомнил оппозиционер.

В то же время, активисты инициативы "Автофронт" и общественного движения "Общее Дело" заявили, что с четверга, 26 декабря, намерены заблокировать машинами правительственный квартал.

Как сообщает УНН, инициаторы акции на брифинге на Майдане Независимости, что собираются каждый рабочий день в 8:00 на сотнях автомобилей съезжаться к правительственному кварталу (улицам Грушевского, Банковой, Институтской, Шелковичной, Лютеранской, Круглоуниверситетской), где будут находиться до 18.00.

"Пока Майдан не создает дискомфорта режиму - режим не будет на него реагировать. Мы должны перейти от обороны к нападению. Янукович и Азаров должны следить за революцией из бункеров, а не из окон Кабмина и Администрации Президента. Поэтому мы объявляем начало операции "Автоколлапс", - отметили активисты.

По словам организаторов, в период до 26 декабря будет происходить мобилизация автомобилистов, которые представят все регионы Украины.

Напомним, в воскресенье оппозиция снова собирает Народное вече на Майдане.

Активисты заявили, что их цель - напомнить власти, что есть "люди, которые хотят изменений, чувствуют себя гражданами, а не рабами, хотят жить, а не существовать".