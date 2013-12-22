Посол США поздравил украинцев с Новым годом и вспомнил о "тайнах" соглашений с Россией

Посол США Джеффри Пайетт поздравил украинцев с Новым годом и пожелал им, чтобы 2014-й стал не "годом пауз", а принес движение вперед и нелегкий выбор, дабы страна могла окончательно определить курс для долгосрочной экономической стабильности.

Также в своем поздравлении дипломат выразил обеспокоенность тем, что вокруг недавних договоренностей с Россией, снизившей цены на газ и давшей кредит Украине, есть много "тайн", пишет "Украинская правда".



"Украина не сможет с этим (движением вперед - ред.) справиться, если правительство не займется структурными экономическими проблемами, которые создали нынешний экономический кризис. Нет устойчивой альтернативы новому соглашению с МВФ, и если соответствующие реформы будут проведены, то США решительно поддержат такое соглашение", - пообещал Пайетт.

Также, по его мнению, вокруг соглашения с Россией много тайн, в частности, насчет того, какие последствия они будут иметь для экономики и безопасности Украины.



"Призываю правительство к прозрачности и полной ответственности за сделки, которые оно подписывает от имени украинского народа", - сказал дипломат.



При этом он отметил: у президента Виктора Януковича есть возможность разобраться с вопросами, которые беспокоят всех граждан, осуществить реальные реформы и привести страну к более тесной интеграции с Европой.



"Люди требуют, и президент не раз заявлял, что обязуется вести Украину европейским курсом. Этот курс не должен противоречить надежным торговым отношениям с Россией. Это не игра "кто кого победит", - подчеркнул Пайетт.



"Новый год должен быть направлен на достижение лучшего будущего... это то, что я надеюсь увидеть в Украине в 2014 году", - пожелал он.



Вместе с тем, Пайетт предостерег власть: отсрочка действий по решению экономических и финансовых проблем до 2015 года не поможет Украине и сделает ее более уязвимой, чем когда-либо.



"Надеюсь на широкое, без неприемлемой риторики и тактики шантажа, обсуждение Соглашения об ассоциации с ЕС, что поможет объяснить широкой украинской аудитории, как много можно выиграть от европейской интеграции", - добавил посол США.

Мнения экспертов о договоренностях, достигнутых Украиной и Россией, читайте в статье "Главреда".