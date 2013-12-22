Евромайдан ловил провокаторов и выстоял еще одну ночь, опубликованы фото

В воскресенье, 22 декабря, в Киеве на Майдане Независимости пошли 32 сутки акции сторонников евроинтеграции Украины. Евромайдан встретил утро традиционным исполнением Государственного Гимна и готовится к новой акции оппозиции.

Ночью на Евромайдане продолжали задерживать провокаторов. Об этом на свой странице в Facebook написал Андрей Парубий, нардеп от ВО "Батькивщина", выполняющий функции коменданта Евромайдана.

"Этой ночью особая концентрация провокаторов на Майдане. Но отряды самообороны уже профессионально их задерживают", - написал оппозиционер.

"Только ночью смог подробно осмотреть фотовыставку перед Второй баррикадой. Спасибо фотографам, которые организовали выставку", - написал Парубий, выложив в Сети фото ночного Евромайдана и выставки.

Ранее "Главред" сообщал, что сегодня оппозиция намерена провести новую акцию – "Митинг нашей силы" Больше об акции Евромайдан читайте здесь.

Фото: Facebook Андрея Парубия