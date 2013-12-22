Евромайдан ловил провокаторов и выстоял еще одну ночь, опубликованы фото

Отряды самообороны уже научились профессионально задерживать провокаторов.
Ночью на Евромайдане продолжали задерживать провокаторов. Об этом на свой странице в Facebook написал Андрей Парубий, нардеп от ВО "Батькивщина", выполняющий функции коменданта Евромайдана.
"Этой ночью особая концентрация провокаторов на Майдане. Но отряды самообороны уже профессионально их задерживают", - написал оппозиционер.
"Только ночью смог подробно осмотреть фотовыставку перед Второй баррикадой. Спасибо фотографам, которые организовали выставку", - написал Парубий, выложив в Сети фото ночного Евромайдана и выставки.
Ранее "Главред" сообщал, что сегодня оппозиция намерена провести новую акцию – "Митинг нашей силы" Больше об акции Евромайдан читайте здесь.
Фото: Facebook Андрея Парубия