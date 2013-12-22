Сегодня на Евромайдане оппозиция собирает вече и объявит "План наступления"

В воскресенье, 22 декабря, в 12.00 на Майдане Независимости в Киеве оппозиция проводит многотысячное вече, начало которого намечено на 12:00.

Планируется, что через месяц после начала всеукраинского массового протеста на Майдане Незалежности объявят "План наступления". Он должен объединить политиков и общественных активистов и показать путь развития движения несогласия, сообщает ТСН.

Один из лидеров Евромайдана Юрий Луценко утверждает, что каждый желающий изменений найдет место для себя на Майдане и сможет присоединиться к совместной работе.

Ранее "Главред" сообщал, что вчера Евромайдан пережил провальный "субботник" оппонентов. На призыв "навести порядок" в центре столицы откликнулись 7 киевлян, за работой которых наблюдали 20 журналистов.