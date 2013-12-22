На Евромайдан пришли тысячи людей, а к Крещатику подтягивают "Беркут"

В воскресенье, 22 декабря, в Киеве на Евромайдане митингующие активно готовятся к очередному Народному вече, которое запланировано на 12:00.

На Майдане Независимости уже находятся несколько тысяч человек. Об этом со ссылкой на 5 канала сообщает "Украинская правда".

Участники Вече с самого утра съезжаются к центру города и занимают наиболее удобные места возле центральной сцены.

Вместе с тем на улицах Банковой, Институтской и Грушевского замечена передислокация бойцов "Беркута" - с территорий, прилегающих к администрации президента они перемещаются в направлении Октябрьского дворца и Майдана.

Ранее "Главред" сообщал, что сегодня оппозиция намерена обнародовать "План наступления".

Фото: Facebook Евромайдана