На народное вече на Евромайдан пришли десятки тысяч человек

В воскресенье, 22 декабря, в Киеве на Майдане Независимости, где проходит акция сторонников евроинтеграции Украины - Евромайдан, по инициативе оппозиционных лидеров Арсения Яценюка, Олега Тягнибока и Виталия Кличко стартовало народное вече.

На него собралось около 15 тыс. человек, сообщает УНИАН.

Однако, по данным Лиги, на майдан пришли десятки тысяч человек.

Они расположились на Майдане Независимости, Крещатике, улице Институтской, возле Октябрьского дворца и холме возле дворца.

На Евромайдане должны выступить лидеры оппозиционных сил, общественные деятели, европейские и российские политики.

Также состоится концерт с участием групп ТНМК, Мотор'ролла, KOZAKsystem, Гайдамаки, Ролекс, Крамбамбуля (Беларусь) и исполнителей Тараса Чубая, Марички Бурмаки, Нины и Антонины Матвиенко, Арсена Мирзояна.

Ранее "Главред" сообщал, что сегодня оппозиция намерена обнародовать "План наступления".

Фото: Facebook Зорян Шкиряк