Луценко рассказал о победах Евромайдана и призвал идти на Восток

Участники акции протеста на Евромайдане не должны расходиться, пока не добьются смены власти в Украине, а протесты нужно распространить по всей стране.

Об этом заявил, выступая на Народном вече в Киеве экс-глава МВД Юрий Луценко.

Политик, кроме того, рассказал о победах акции протеста. Так, по его словам, за месяц протестов число сторонников евроинтеграции в Украине увеличилось с 46% до 62%.

"Майдан захватил миллионы голов соотечественников", - заявил Луценко и отметил, что протестующие не должны расходиться, пока не будет сменена власть.

"Мы живем еще в огромной зоне. Майдан пробил в зоне дыру. Да, мы не смогли сменить президента и правительство, но Янукович и команда – всего лишь коллективная мумия Ленина, они уже не имеют власти над нами", - сказал оппозиционер.

Также он назвал дальнейший план действий Майдана. "Идем на Восток и распространяем (свои идеи - ред.) там. Что нужно, чтобы Майдан пришел в другие города? Нужно, чтобы глаза в глаза каждый из нас говорил с нашими братьями", - заверил экс-министр и привзал распространять протесты и в дрцугие регионы страны - на в Центр, на Юг и Север.

Целью же протестующих Луценко назвал создание "большого всеукраинского Майдана", который подаст сигнал другим регионам - "хватит воровать, нам нужна новая честная власть".

Луценко добавил, что новый Майдан может собрать 10 миллионов человек, которые охватят протестами всю страну и сделают ее "территорией свободы".

Напомним, акции протеста на Евромайдане продолжаются уже более месяца. В воскресенье в центре Киева собрались несколько десятков тысяч человек, в частности, оппозиция заявила о 100 тысячах участников протеста.