На Евромайдане собралось многотысячное вече, опубликованы фото

В воскресенье, 22 декабря, оппозиция проводит на Майдане Независимости в Киеве очередную акцию – народное вече, на котором должен быть объявлен План наступления.

Оппозиция заявила, что на Евромайдан уже прошли около 100 тысяч человек. Об этом, например, на своей странице в Facebook написал глава пресс-службы "ВО Свобода" Александр Аронец.

"Сейчас на Майдане около 100 тысяч украинцев!", - похвастался свободовец.

Однако, по данным "Украинской правды", на вече пришли 60 тыс. человек.

На сцене Евромайдана - Юрий Луценко, Олег Тягнибок, Виталий Кличко, Александр Турчинов, Петр Порошенко, представители общественного корпуса - Игорь Луценко, Руслана и другие.

Напомним, что выступавший со сцены Евромайдана Юрий Луценко заявил, что Участники акции протеста на Евромайдане не должны расходиться, пока не добьются смены власти в Украине, а протесты нужно распространить по всей стране.

Фото: FacebookАлександра Аронца, Facebook Андрея Пышного