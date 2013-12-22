Тягнибок заявил о создании всеукраинского Майдана и обещает власти ад

Лидер "Свободы" Олег Тягнибок призвал протестующих на Евромайдане создать общественную всеукраинскую организацию "Народное объединение Майдана".

Об этом он заявил, выступая на Народном вече в Киеве в воскресенье, 22 декабря, сообщает УНИАН.

"Мы здесь, на Майдане, объявляем о создании общенациональной общественной организации "Народное объединение Майдана", - сказал политик.

Он призвал тех людей, которые по разным причинам вынуждены возвращаться из Киева домой, создавать ячейки такого объединения в своих населенных пунктах.

"Мы должны создать для них (властей) ад, чтобы они знали, что с волей народа нужно считаться", - подчеркнул Тягнибок и пообещал новое блокирование работы власти.

Напомним, во время выступления на вече экс-глава МВД Юрий Луценко также призвал распространять протесты по всей Украине и создавать большой всеукраинский Майдан.