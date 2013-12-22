Регионалы сворачивают Антимайдан возле Верховной Рады

В воскресенье, 22 декабря, в штабе палаточного городка Антимайдана в Мариинском парку руководитель Общевоинского союза Украины регионал Олег Калашников заявил о приостановлении митинга.

По словам Калашникова 20-дневный митинг добился всех целей, которые поставили перед собой его участники, сообщает Gazeta.ua.

"Мы с завтрашнего дня приостанавливаем акцию за единую Украину, но хочу подчеркнуть именно приостанавливаем. Завтра после обеда палатки будут демонтированы. Мы уберем парк, чтобы киевляне имели возможность на новогодние праздники гулять здесь", - рассказал Калашников.

Продолжатся митинги после праздников регионалы пока не знают.

Ранее "Главред" сообщал, что сегодня на Майдане Независимости проводит свою акцию оппозиция, которая заявила, что нельзя расходиться, пока не добьется смены власти в Украине, а протесты нужно распространить по всей стране.

Также напомним, что каждый день Антимайдана обходился регионалам в 500 тыс. долл.