Оппозиция создала новое движение Майдан и назвала его задачи

Оппозиция объявила о создании народного объединения "Майдан" и назвала его главной целью восстановление баланса власти в Украине.

Об этом заявил лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк, выступая на Народном вече на Майдане Независимости в Киеве в воскресенье, 22 декабря, сообщает "ЛІГАБізнесІнформ".

Яценюк отметил, что первая задача для всех активистов - вступить в новое движение. "Второе - движение "Майдан" должно заявить, что у нас есть политические задания по восстановлению баланса власти в стране", - отметил политик.

Он сказал, что это нужно сделать, в том числе, путем принятия новой Конституции Украины - без президентской формы правления.



Кроме того, объявил Яценюк, "Майдан" должен предложить общий план изменений для страны. "Чтобы каждый, кто стоит на Майдане, кто разделяет наши ценности, увидел себя в этом плане", - сказал он.



Яценюк объявил, что речь идет об изменении судебной системы - достижении независимости судей и уничтожении коррупции, а также о новой прокуратуре - через принятие европейского закона о прокуратуре.



Кроме того, оппозиция предлагает реформу МВД (милиция должна быть подотчетна территориальной общине) и налоговую реформу.

Напомним, ранее о распространении акций протеста с Майдана на всю Украину заявляли Юрий Луценко и Олег Тягнибок.

На вече в центре Киева в воскресенье, 22 декабря, собралось от 50-60 до 100 (по информации оппозиции) тысяч людей.