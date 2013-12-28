Новый протест на Евромайдане: главные подробности

В воскресенье, 29 декабря, декабря пошли 39-е сутки акции сторонников евроинтеграции Украины на Майдане Независимости в Киеве.

В полдень здесь начнется Шестое народное вече – "Солидарность против террора".

В рамках вече пройдет акция Автомайдана – пикет загородных резиденций Януковича, Азарова и Рыбака.

За это время установился уклад жизни активистов: дежурит охрана, выступают общественные деятели и музыканты.

А простые украинцы продолжают жертвоать деньги на жизнеобеспечение лагеря. В частности, сегодня стало известно, что 79-летний Алексей Шова из райцентра Сторожинец Черновицкой области оставил в районном штабе "Батькивщины" 8 тыс. грн. на нужды Евромайдана.

Интересно, что Евромайдан все чаще радует своим креативом: "Громадське ТБ" планирует выпустить в эфир новогоднее обращение Народа к Президенту Украины, которое, по планам телеканала, будет транслироваться за пять минут до Нового года - одновременно с обращением главы государства.

В записи этого поздравления, как видно на кадрах анонса, приняли участие около 50 украинцев.

Стало известно, что накануне обещанного активистами Евромайдана автопробега и пикетирования Межигорья, где находится загородная резиденция главы государства, гаишники придумали метод борьбы с Автомайданом - активисты получают повестки из "органов" о необходимости явиться в ведомство с автомобилем и документами.

Адвокат участников Автомайдана Дмитрий Йовдий назвал эти уведомления "непонятными по своей правовой природе документами".

Тем временем, активисты провели акцию у загородной резиденции генпрокурора Виктора Пшонки. Как рассказали участники "экспедиции", дорогу автомобилям перегораживал КамАЗ, который активистам пришлось откатить с дороги.

А у самой резиденции, по словам нардепа Александра Бригинца, митингующих встретил джип "Беркута": "Бедные ребята с испуганными глазами".

"Активисты не стали бить стекла и "Беркут", только оставили листовки и наклейки на заборе резиденции, и мирно удалились", - заявил оппозиционер.

Кроме того, на Евромайдане в Харькове прошло выступление Юрия Луценко. По словам пресс-секретаря оппозиционера, митинг был "веселым и цветным": Ирину и Юрия Луценко облили зеленкой неизвестные.

После своего выступления сам Луценко заявил о своей гордости тем, что "гауляйтеры Харькова" сделали из него Аватара.

Кроме того, оппозиционер призвал Евромайданы больше внимания уделять развитию акций на Востоке страны.

В то же время участники акций протеста со всей Украины решили провести в Харькове "съезд" представителей Евромайданов, чтобы выработать совместную стратегию действий на будущее.

Напомним,экс-чемпион мира по шахматам и российский оппозиционер Гарри Каспаров поддержал Евромайдан и обратился с видеоприветствием участникам любительского шахматного турнира, проходящего в рамках Майдана, заявив, что "верит в железный характер Майдана и верю в несокрушимую волю к победе" (видео).

Оппозиция заявила, что в воскресенье, 29 декабря, собирает новые акции протеста Евромайдана. Оппозиционеры намерены собрать Народное вече на Майдане Независимости и Автомайдан под Межигорьем, загородной резиденцией главы государства.

В среду, 25 декабря, между активистами Евромайдана и провокатором возникла драка (фото). Мужчина назвался бывшим десантником и попросился в отряд самообороны, после потасовки был скручен и отправлен в комендатуру штаба сопротивления, в здание КГГА.

Кроме того, майдановцы узнали о зверском избиении журналистки Татьяны Чорновил и о ножевом нападении на соорганизатора харьковского Евромайдана Дмитрия Пилипца. Также с Майдана выводили провокаторов.

Активисты Евромайдана, возмущенные избиением Татьяны Чорновол, осадили здание МВД с требованием отставки Виталия Захарченко с должности главы министерства. Больше об избиении журналистки читайте здесь.

В соцсетях звучат мысли о походе людей в поместье Захарченко, оппозицию обвиняют в бездействии, а людей призывают объединяться.

В соцсети появляются подробности жестокого избиения журналистки. Так нардеп Анатолий Гриценко написал, что сохранилась запись видеорегистратора из машины Чорновил. Сейчас она изучается в штабе Майдана.

Исходя из данных регистратора, "предварительно нападавших было трое, марка и номер машины зафиксированы", - написал депутат.

Во вторник, 24 декабря, ночь на главной площади страны прошла без эксцессов и утро на ней встретили несколько тысяч активистов.

Оппозиция уже пригласила киевлян и гостей столицы встретить Новый год и Рождество на Майдане Независимости, который стал территорией свободы и творчества.

Сообщается, что на Новый год Евромайдан готовит для украинцев немало сюрпризов, среди которых концерты культовых исполнителей, вертепы от лучших коллективов и уникальная акция "Зажги весь мир".

Кроме того, оппозиция обвинила секретаря Киевсовета Галину Герегу в том, что принадлежащая ей и ее супругу компания "Эпицентр" не платит налоги в местную казну, из-за чего страдают бюджетники.

Президент Виктор Янукович на встрече с кандидатами на должности глав РГА заявил, что с самого начала говорил, в Евромайдане ничего плохого не было - это было стремление людей к лучшей жизни.

"Во время этого эмоционального взрыва на этом начали играть политики, экстремисты, разного рода провокаторы. Нам надо из этого всего сделать выводы, и мы это делаем, чтобы в ближайшем будущем никогда не допустить таких случаев, - сказал Янукович. - Господь Бог дал нам это испытание, и мы его должны пройти с открытым лицом, глядя людям в глаза".

Напомним, в понедельник, 23 декабря, Окружной админсуд Киева обязал главу МВД Виталия Захарченко предоставить приказы, на основании которых "Беркут" дважды разогнал Евромайдан и отбивал штурм активистов на Банковой.

А международная организация Amnesty International указала на многочисленные нарушения со стороны милиции во время массовых акций Евромайдана. По данным организации, со времени начала протестов местные власти девяти городов пытались помешать проведению демонстраций в судебном порядке под предлогами эпидемии гриппа, необходимости восстановления движения и установки новогодней елки. В Киеве бойцы спецподразделения "Беркут" дважды проводили жесткие зачистки, используя чрезмерную силу.

Любопытно, что президент РФ Владимир Путин не поддержал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского о визите главы МИДа России Сергея Лаврова на киевский Евромайдан по примеру его немецкого коллеги Гидо Вестервелле.

"Он у нас человек интеллигентный, и мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран - ни в дела Федеративной Республики Германия, ни Украины", - заявил Путин.

На Майдане практически демонтировали сцену, однако организаторы просят митингующих не паниковать – будет установлена новая. В то же время, продолжается укрепление "линии обороны": снежные баррикады потихоньку тают, но на их месте появляются укрепления из металла, дерева и колючей проволоки.

Президент Виктор Янукович подписал закон "Об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания в связи с событиями, имевшими место во время проведения мирных собраний".

Также вечером активисты Евромайдана убрали мусор, который оставили в Мариинском парке сторонники Партии регионов.

Напомним, что в воскресенье, 22 декабря, оппозиция провела в Киеве на Майдане очередное народное вече. Главный результат - создание Народного объединения "Майдан", которое, по задумке организаторов, должно стать всеукраинским и охватить протестами всю страну.

По разным данным, на акцию пришли от 50 до 100 тысяч человек, а ВО "Свобода" даже заявляло о 500 тысячах.

Во время вече прозвучал ряд заявлений. Так, экс-глава МВД Юрий Луценко сказал со сцены Евромайдана, что участники акции не должны расходиться, пока не добьются смены власти в Украине, а протесты нужно аспространить по всей стране.

Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок объявил о создании общенациональной общественной организации "Народное объединение Майдана" и призвал людей, которые по разным причинам вынуждены возвращаться из Киева домой, создавать ячейки объединения в своих населенных пунктах.

А лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк заявил, что первая задача всех активистов - вступить в новое движение Майдан, сообщает ЛІГАБізнесІнформ. "Вторая - движение Майдан должно заявить, что у нас есть политические задания по восстановлению баланса власти в стране", - сказал он.

По мнению Яценюка, это нужно сделать, в том числе принятием новой украинской Конституции без президентской формы правления.

Кроме того, считает оппозиционер, "Майдан" должен предложить общий план изменений для страны. "Чтобы каждый, кто стоит на Майдане, кто разделяет наши ценности, увидел себя в этом плане", - сказал он.

Яценюк объявил, что речь идет об изменении судебной системы - это независимость судей и уничтожение коррупции, а также новая прокуратура - через принятие европейского закона о прокуратуре.

Лидер УДАРа Виталий Кличко, в свою очередь призвал всех встречать Новый год и Рождество на Майдане, а Яценюк, кроме всего прочего, потребовал от власти освободить экс-премьера Юлию Тимошенко

Кроме того, оппозиция объявила план действий и приняла резолюцию "Об учреждении народного объединения "Майдан". Текст резолюции читайте здесь.

Со сцены также выступил российский оппозиционер, представитель движения "Солидарность" Илья Яшин. Он жестко раскритиковал российскую власть и Владимира Путина и сказал, что Украина и РФ вместе пойдут в Европу.

Фоторепортаж об акции протеста в Киеве смотрите здесь.

В то же время стало известно, что регионалы приостанавливают Антимайдан в Мариинском парке возле Верховной Рады, о чем рассказал руководитель Общевоинского союза Украины регионал Олег Калашников. По его словам, 20-дневный митинг добился всех целей, которые поставили перед собой его участники. Фото того, как участники Антимайдана сворачивали свой палаточный городок, смотрите здесь

Также Антимайдан принял резолюцию, в которой поддержал политический курс Президента Виктора Януковича, который, по мнению участников акции, направлен на защиту национальных интересов, территориальной целостности страны, общественного единства и согласия.

Кроме того, сторонники Президента требуют освободить захваченные административные здания, очистить от баррикад и мусора центральные улицы города.

Акции протеста прошли и в других городах. Так, в частности, активисты Евромайдана в Харькове "переименовали" улицу Ленина в честь Джона Леннона.

Фото: Facebook Ольги Лаппо, видео: 5 канал