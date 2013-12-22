Кличко позвал всех встречать Новый год на Майдане, а Яценюк требует освободить Тимошенко

Лидеры оппозиции сделали ряд заявлений во время Народного вече, которое собралось на Майдане Независимости в Киеве в воскресенье, 22 декабря.

Так, лидер "УДАРа" Виталий Кличко призвал всех встречать Новый год и Рождество на Майдане, а глава фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк потребовал от власти освободить экс-премьера Юлию Тимошенко, пишет УНИАН.

"Они (власть - ред.) думают, что мы устанем, они думают, что мы разойдемся, они думают, что оно так сойдет немножко, и все рассосется. Не рассосется!", - в частности, пообещал Кличко и добавил, что в Украине необходимо реализовать реформы. При этом, по его словам, реформы можно провести только путем смены власти.

Кличко напомнил о требованиях оппозиции относительно отставки правительства, наказания виновных в разгоне мирных протестующих и досрочных президентских выборов.

"Мы не можем расходиться. Мы должны бороться. Победа будет у того, кто борется. Мы ни в коем случае не уйдем. Я приглашаю вас. Мы будем стоять, мы будем праздновать Новый год здесь, на Майдане. Мы будем праздновать с нашими семьями Рождество", - добавил политик.

Его призывы стоять на Майдане в праздники участники митинга поддержали возгласами: "Так!".

Не расходиться протестующих призвал и Яценюк. Он также напомнил о требованиях Майдана.

"Нам не удалось на этом этапе получить досрочные выборы, но это пока что. Для того чтобы это сделать, нужно двигаться вперед. Янукович хотел, чтобы мы разошлись, поэтому мы должны собираться, собираться и еще раз собираться", - сказал оппозиционер.

Его слова о том, что оппозиция и участники протеста продолжают настаивать на отставке Кабмина Николая Азарова, митингующие встретили скандированием "Отставка!"

Говоря о Тимошенко, Яценюк отметил: "Мы можем победить тогда, когда мы едины как оппозиция".

Он напомнил, что российский президент Владимир Путин недавно освободил Михаила Ходорковского, а в Украине до сих пор не освободили Тимошенко.

Яценюк подчеркнул, что Майдан и миллионы украинцев выступают за то, чтобы Тимошенко была освобождена. После этого участники вече начали скандировать: "Юле - волю!"

Напомним, на вече также было объявлено о создании народного объединения Майдан и были озвучены его задачи.

Оппозиционеры также заявили, что намерены распространить протесты на всю Украину.