Оппозиция объявила о создании народного объединения "Майдан": текст резолюции

В воскресенье, 22 декабря, оппозиция провела в Киеве на Майдане Независимости очередное народное вече, на котором был объявлен план действий и принята резолюция "Об учреждении народного объединения "Майдан".

Текст резолюции публикует пресс-служба ВО "Батькивщина".

"В течение последнего месяца миллионы людей по всей Украины приняли участие в мирном восстании против режима Януковича, в борьбе за свои права и свободы, за достойное европейское будущее для своих детей и для всей Украины.

Выбирая исключительно мирные и ненасильственные методы борьбы, мы понимали, что будет очень трудно получить быстрый результат в противостоянии с вооруженным до зубов уголовно-бандитским режимом. Мы были, остаемся и в дальнейшем будем готовы к длительной борьбе, к тому, что Майдан будет стоять и бороться ровно до тех пор, пока Янукович не услышит голоса миллионов.

Майдан - это постоянно действующий очаг сопротивления. Это - наш мобилизационный пункт, откуда начался всенародный поход за очищение Украины от режима криминальных оккупантов. Это и есть наша Свободная Украина, территория, которая неподвластна Януковичу.

Сегодня власть в государстве противостоит украинскому народу, поэтому вся Украина должна стать единственным Майданом, который очищает от Януковича нашу страну.

С этой целью и с целью дальнейшей координации нашей деятельности, ее углубления и расширения, мы, участники Народного веча, решили:

1. Учредить Народное объединение "Майдан", в состав которого могут входить политические партии, общественные организации и украинские граждане.

2. Утвердить следующий персональный состав Совета "Майдана": Арсен Аваков, Тарас Бойкив, Алексей Гарань, Василий Гацко, Игорь Жданов, Андрей Ильенко, Ирена Карпа, Вячеслав Кириленко, Игорь Колиушко, Виталий Кличко, Руслан Кошулинский, Иван Крулько, Игорь Луценко, Мария Матиос, Андрей Мохник, Валерий Пацкан, Олег Осуховский, Сашко Положинский, Петр Порошенко, Виталий Портников, Сергей Рахманин, Егор Соболев, Сергей Соболев, Александр Сушко, Виктория Сюмар, Борис Тарасюк, Валерий Чалый, Виктор Чумак, Зорян Шкиряк, Елизавета Щепетильникова.

3. Выбрать сопредседателями совета "Майдана" Сергея Квита, Руслану Лыжичко, Виталия Кличко, Юрия Луценко, Юлию Тимошенко, Олега Тягнибока и Арсения Яценюка.

4. Поручить Совету "Майдана" развернутую широкую мобилизационную работу по организации сопротивления нынешнему режиму во всех областях Украины и координации протестного движения по всей территории государства".

Соответствующие предложения зачитал со сцены на Майдане Независимости нардеп от "Батькивщины" Александр Турчинов. Митингующие поддержали оба предложения.

Напомним, что оппозиция заявила: на Евромайдан 22 декабря прошли около 100 тысяч человек, однако ее слова были критически восприняты в соцсетях. Больше о сегодняшней акции оппозиции читайте здесь.

Фото: liga.net