Ходорковский призвал взять пример с Путина и освободить Тимошенко

Освобожденный из заключения Михаил Ходорковский призвал Виктора Януковича брать пример с российского коллеги Владимира Путина и освободить Юлию Тимошенко.

Об этом он заявил на пресс-конференции 22 декабря, комментируя вопрос о том, может ли его освобождение повлиять на судьбу экс-премьера Украины, сообщает "Украинская правда".

"Я от всей души желаю Юлии Владимировне скорейшего освобождения. Я очень надеюсь, что президент Янукович, который часто общается с президентом моей страны, возьмет с него пример в этом локальном вопросе - освобождении политзаключенного. Хотя бы одного", - отметил Ходорковский.



Вместе с тем, на вопрос о ситуации в Украине и на Евромайдане он ответил: "Что касается, Украины - эта страна для меня не безразлична, у меня часть родственников живет на Украине".



"Но я сейчас не обладаю информацией, чтобы об этом говорить", - добавил Ходорковский.

Напомним, Ходорковский был помилован Путиным и освобожден из колонии 20 декабря.

Сейчас он находится в Германии и уже дал первое интервью: подробности и видео смотрите здесь.