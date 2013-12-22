Как оппозиция собрала новый Евромайдан: опубликованы новые фото

В воскресенье, 22 декабря, оппозиция провела в Киеве на Майдане Независимости очередное народное вече, на котором был объявлен план действий и принята резолюция "Об учреждении народного объединения "Майдан".

Оппозиция потребовала освобождения Юлии Тимошенко и предложила активистам стоять до Новогодних и Рождественских праздников.

Лидер "Свободы" Олег Тягнибок призвал протестующих на Евромайдане создать для властей "ад, чтобы они знали, что с волей народа нужно считаться" и пообещал новое блокирование работы власти.

Напомним, что оппозиция заявила: на Евромайдан 22 декабря прошли около 100 тысяч человек, а в Свободе даже заявили о 500 тысяч челокве, однако ее слова были критически восприняты в соцсетях. Больше о сегодняшней акции оппозиции читайте здесь.

Фото: Facebook Ирины Геращенко, Facebook Николай Княжицкий, ВО "Свобода"