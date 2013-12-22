Нардеп заявил, что семерым оппозиционерам грозит арест

На новогодние праздники власть готовит аресты не менее семи народных депутатов-оппозиционеров, по делу о попытке захвата государственной власти.

Об этом в своем блоге заявил нардеп от "УДАРа" Сергей Каплин, пишет LB.ua.

"Задержания запланированы на праздники, мандаты и неприкосновенность не в счет, ордера были готовы уже две недели назад", - отметил парламентарий.

"Часть участников ждет не менее изысканная расправа - арест. Это депутаты оппозиции. Основание - 109 (захват государственной власти) УК и статус заговорщиков", - написал депутат.

По его информации, готовится арест самого Каплина, депутатов от "Батькивщины" Арсения Яценюка, Александра Турчинова и Сергея Пашинского, а также депутатов от "Свободы" Олега Тягнибока, Андрея Ильенко, Юрия Михальчишина и еще нескольких свободовцев.

Как известно, 8 декабря СБУ начала расследование в связи с действиями, которые направлены на захват государственной власти в Украине.

Позднее Яценюк сообщил, что он, а также Турчинов и Тягнибок фигурируют в данном деле.

"Об этом четко только что заявил генпрокурор. Это 109 статья (захват государственной власти) УК. По ней проходят Турчинов, Тягнибок, Яценюк и еще 8 человек", - заявил лидер фракции "Батькивщина" после выступления Генпрокурора Виктора Пшонки в Верховной Раде.

фото: LB.ua