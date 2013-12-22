Регионалы приняли резолюцию Антимайдана и требуют очистить Киев от мусора

Антимайдан сторонников Партии регионов "Сохраним Украину" единогласно поддержал политический курс Президента Виктора Януковича, который, по их мнению, направлен на защиту национальных интересов, территориальной целостности страны, общественного единства и согласия.

Об этом говорится в резолюции, текст которой опубликован на сайте регионалов.

В документе, в частности, предлагается учредить памятную дату: "17 декабря - день освобождения Украины от кабальных газовых контрактов Тимошенко".

Кроме того, сторонники президента требуют освободить захваченные административные здания, очистить от баррикад и мусора центральные улицы города.

"Киев - столица Украины, а не учебный полигон для оппозиционных игрищ в "казаки-разбойники".

Призываем оппозиционных политиков сделать свой шаг навстречу консенсусу и взаимопониманию, со своей стороны поддержать инициативу Президента Януковича по организации общенационального диалога для политического урегулирования конфликтной ситуации", - отмечается в документе.

В заявлении также говорится, что приближающиеся праздники - не лучшее время для оппозиционных демаршей и манифестаций, демонстрации политической злобы и агрессии.

"В преддверии светлых праздников Нового года и Рождества Христова призываем всех граждан Украины к национальному единению и согласию. В отличие от оппозиции, мы считаем, что ради своей безопасности и здоровья школьники должны находиться в учебных классах, на новогодних утренниках, а не на майданах. В отличие от оппозиции, мы считаем, что главную новогоднюю елку страны должны украшать новогодние гирлянды, а не политические лозунги, зачастую нецензурного содержания. В отличие от наших оппонентов, мы считаем, что возле новогодних елок должен звучать радостный детский смех, а не злобное рычание политических экстремистов, жизнеутверждающие рождественские песни, а не смертельные проклятия оппонентам", - подчеркивается в резолюции.

Напомним, ранее руководитель Общевоинского союза Украины регионал Олег Калашников заявил о приостановлении Антимайдана регионалов.

По словам Калашникова 20-дневный митинг добился всех целей, которые поставили перед собой его участники.

Также напомним, что каждый день Антимайдана обходился регионалам в 500 тыс. долл.

фото: partyofregions.ua

