Российский оппозиционер выступил на Евромайдане: мы вместе пойдем в ЕС

Российский оппозиционер, член бюро движения "Солидарность" Илья Яшин выступил на Народном вече на Евромайдане в Киеве в воскресенье, 22 декабря.

Политик, в частности, заявил, что президенты Виктор Янукович и Владимир Путин не смогут "вбить клин между нашими братскими народами", и сказал, что Киев и Москва вместе пойдут в Европу, пишет УНИАН.

Яшин обратился к митингующим: "Российское телевидение уже месяц рассказывает о том, что на Майдане собирается несколько сотен человек, которые ненавидят Россию, которые презирают мою страну, собираются русофобы", и спросил, правда ли это. В ответ протестующие выкрикнули: "Нет!".

Также оппозиционер отметил, что понимает, почему некоторые украинцы с осторожностью "смотрят в сторону Москвы".

"В Кремле до сих пор сидят те, которые не считают Украину независимым государством. Для них Украина - не более чем сфера влияния. И Путин верит, что может за деньги, насыпав гору долларов, купить ваш суверенитет", - сказал Яшин.

В то же время, по его словам, "Путин - это не Россия, кремлевские мошенники - это не Россия".

"Россия - это миллионы людей, которые признают и уважают суверенитет Украины. Россия - это миллионы людей, которые уважают европейский выбор украинского народа", - отметил политик, подчеркнув, что Украина и Россия - братские народы, и они должны помогать друг другу.

"Мы будем помогать друг другу. Мы выгоним мошенников из Кремля, вы выгоните бандитов с Банковой улицы, и мы вместе, помогая друг другу, отправимся в Европейский Союз", - добавил Яшин.

Напомним, во время вече в воскресенье было принято решение о создании нового всеукраинского движения "Майдан", которое уже объявило свои задачи, в частности, о смене Конституции Украины. Больше читайте в спецтеме "Главреда".