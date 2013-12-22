В Луганске в поддержку Евромайдана развернули 42-метровый флаг: опубликованы фото и видео

Сегодня, 22 декабря, в Луганске активисты Евромайдана вдоль центральной улицы развернули 42-метровый флаг Украины.

Таким образом луганчане высказали свою поддержку киевскому Евромайдану, пишет Укринформ.

"Не верьте, если вам говорят, будто все закончилось. Все только начинается! Могучее сопротивление со временем будет становиться все более мощным", - говорится в листовке, которую распространяли активисты "Сектора".

"Гражданский сектор" выделился в процессе структуризации оппозиционного движения на Луганщине с началом событий на Майдане в Киеве. Открыто они не противопоставляют себя Штабу национального сопротивления, где сосредоточились лидеры партийных организаций, но все чаще образуют свой собственный перформанс, не согласованный с политиками. В новом движении собралось много людей творческих профессий, молодежи и людей среднего возраста.

Напомним, 22 декабря, оппозиция провела в Киеве на Майдане Независимости очередное народное вече, на котором был объявлен план действий и принята резолюция "Об учреждении народного объединения "Майдан".



Оппозиция потребовала освобождения Юлии Тимошенко и предложила активистам стоять до Новогодних и Рождественских праздников.

Фото: 0642.ua; видео: 24tv.ua