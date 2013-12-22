Российский оппозиционер заявил, что Путин "зря потратил деньги" на Украину

Президент России Владимир Путин зря "потратил деньги" на Украину, дав 15-миллиардный кредит.

Об этом сказал российский оппозиционер, член бюро движения "Солидарность" Илья Яшин, передает УНИАН.

По его словам, с россиянами не советуются, "на что тратить деньги", а для Путина "геополитические амбиции имеют приоритетное значение", говорит оппозиционер.

"То, что российские власти распечатали Фонд национального благосостояния и вложили огромные средства в политические амбиции украинского президента, перспективы которого крайне неоднозначные, говорит о том, что они не очень понимают, что делают с Украиной", - сказал он.

По его мнению, Путин считает, что можно за деньги купить суверенитет Украины.

"Я не верю в это. Я думаю, что эти деньги потрачены впустую", - отметил Яшин и добавил, что эти деньги будут потрачены "на политический капитал Януковича и его команду", подчеркивает Яшин.

Как известно, 17 декабря в Москве Владимир Путин и Виктор Янукович договорились о российском кредите в размере 15 миллиардов долларов под 5% годовых.



Также была согласована 30-процентная скидка на газ, которая будет действовать в ближайшие пять лет.

Напомним, уже на днях Украина получит от России первые 3 млрд долл. за продажу евробондов.