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Руслана на Евромайдане УНИАН
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Евромайдан в воскресенье УНИАН
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Евромайдан в воскресенье УНИАН
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Виталий Кличко УНИАН
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Евромайдан в воскресенье УНИАН
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Массовый протест на Евромайдане в Киеве: опубликованы новые фото УНИАН
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Евромайдан в воскресенье УНИАН
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Юрий Луценко на Майдане УНИАН
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Юрий Луценко на Майдане УНИАН
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Евромайдан в воскресенье УНИАН
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Евромайдан в воскресенье УНИАН
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Руслана УНИАН
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Евромайдан в воскресенье УНИАН
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Олег Тягнибок УНИАН
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Евромайдан в воскресенье УНИАН
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Евромайдан в воскресенье УНИАН
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Евромайдан в воскресенье УНИАН
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Евромайдан в воскресенье УНИАН
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Евромайдан в воскресенье УНИАН
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Арсений Яценюк УНИАН
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Евромайдан в воскресенье УНИАН
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Евромайдан в воскресенье УНИАН
В воскресенье, 22 декабря, на Народное вече на Евромайдане в Киеве собралось несколько десятков тысяч человек.
По разным данным, пришло от 50-60 до 100 тысяч митингующих, "Свобода" даже заявила о 500 тысячах участников.
Главным событием акции стало заявление оппозиции о создании в Украине нового народного объединения "Майдан", которое намерено "восстановить баланс власти в стране", в частности, принять новую Конституцию.
Участники вече также приняли резолюцию с планом своих действий: полный текст читайте здесь.
"Главред" предлагает читателям фоторепортаж о протестах воскресенья на Майдане.
Исполнение гимна на Майдане