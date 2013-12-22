Массовый протест на Евромайдане в Киеве: опубликованы новые фото

В воскресенье, 22 декабря, на Народное вече на Евромайдане в Киеве собралось несколько десятков тысяч человек.

По разным данным, пришло от 50-60 до 100 тысяч митингующих, "Свобода" даже заявила о 500 тысячах участников.

Главным событием акции стало заявление оппозиции о создании в Украине нового народного объединения "Майдан", которое намерено "восстановить баланс власти в стране", в частности, принять новую Конституцию.

Участники вече также приняли резолюцию с планом своих действий: полный текст читайте здесь.

"Главред" предлагает читателям фоторепортаж о протестах воскресенья на Майдане.

Исполнение гимна на Майдане