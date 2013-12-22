Евродепутат призвал проверить счета украинских властей за границей

Евросоюз должен проверить некоторые счета представителей украинских властей.

Об этом со сцены киевского Евромайдана заявил Михаэль Галлер - заместитель председателя группы Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (ХДС/ХСС) в европарламенте, пишет ЛИГАБизнесИнформ.

"Мы в Европейском союзе должны с нашими органами власти посмотреть некоторые счет некоторых людей и происхождение этих денег. И, например, мы могли бы начать с Кипра, потом перейти к Австрии, к моей родной стране Германии, Швейцарии, и посмотреть на определенную деятельность по этим счетам в этих странах. И наши средства массовой информации могут иметь определенную заинтересованность в этом направлении. Возможно, это лучший способ кого-то в чем-то убедить", - сказал Галлер.

Он также заявил, что украинцам нужна качественная власть: "А не власть, которая позволяет своим друзьям олигархам, своему окружению богатеть за счет украинского народа. Власть, которая не превращает государственные учреждения в инструменты для собственного обогащения".

Напомним, 22 декабря, оппозиция провела в Киеве на Майдане Независимости очередное народное вече, на котором был объявлен план действий и принята резолюция "Об учреждении народного объединения "Майдан".



Оппозиция потребовала освобождения Юлии Тимошенко и предложила активистам стоять до Новогодних и Рождественских праздников.

фото: ЛИГАБизнесИнформ.