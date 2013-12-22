-
Антимайдан простоял 20 дней и ушел из Мариинского парка: опубликованы фото pravda.com.ua
-
Антимайдан простоял 20 дней и ушел из Мариинского парка: опубликованы фото pravda.com.ua
-
Антимайдан простоял 20 дней и ушел из Мариинского парка: опубликованы фото pravda.com.ua
-
Антимайдан простоял 20 дней и ушел из Мариинского парка: опубликованы фото pravda.com.ua
-
Антимайдан простоял 20 дней и ушел из Мариинского парка: опубликованы фото pravda.com.ua
-
Антимайдан простоял 20 дней и ушел из Мариинского парка: опубликованы фото pravda.com.ua
-
Антимайдан простоял 20 дней и ушел из Мариинского парка: опубликованы фото gazeta.ua
-
Антимайдан простоял 20 дней и ушел из Мариинского парка: опубликованы фото gazeta.ua
-
Антимайдан простоял 20 дней и ушел из Мариинского парка: опубликованы фото gazeta.ua
-
Антимайдан простоял 20 дней и ушел из Мариинского парка: опубликованы фото gazeta.ua
-
Антимайдан простоял 20 дней и ушел из Мариинского парка: опубликованы фото gazeta.ua
-
Антимайдан простоял 20 дней и ушел из Мариинского парка: опубликованы фото gazeta.ua
-
Антимайдан простоял 20 дней и ушел из Мариинского парка: опубликованы фото gazeta.ua
-
Антимайдан простоял 20 дней и ушел из Мариинского парка: опубликованы фото gazeta.ua
-
Антимайдан простоял 20 дней и ушел из Мариинского парка: опубликованы фото gazeta.ua
-
Антимайдан простоял 20 дней и ушел из Мариинского парка: опубликованы фото gazeta.ua
-
Антимайдан простоял 20 дней и ушел из Мариинского парка: опубликованы фото gazeta.ua
-
Антимайдан простоял 20 дней и ушел из Мариинского парка: опубликованы фото gazeta.ua
-
Антимайдан простоял 20 дней и ушел из Мариинского парка: опубликованы фото gazeta.ua
-
Антимайдан простоял 20 дней и ушел из Мариинского парка: опубликованы фото gazeta.ua
-
Антимайдан простоял 20 дней и ушел из Мариинского парка: опубликованы фото gazeta.ua
-
Антимайдан простоял 20 дней и ушел из Мариинского парка: опубликованы фото gazeta.ua
-
Антимайдан простоял 20 дней и ушел из Мариинского парка: опубликованы фото gazeta.ua
-
Антимайдан простоял 20 дней и ушел из Мариинского парка: опубликованы фото gazeta.ua
-
Антимайдан простоял 20 дней и ушел из Мариинского парка: опубликованы фото gazeta.ua
-
Антимайдан простоял 20 дней и ушел из Мариинского парка: опубликованы фото gazeta.ua
-
Антимайдан простоял 20 дней и ушел из Мариинского парка: опубликованы фото gazeta.ua
-
Антимайдан простоял 20 дней и ушел из Мариинского парка: опубликованы фото gazeta.ua
-
Антимайдан простоял 20 дней и ушел из Мариинского парка: опубликованы фото facebook.com/andriy.parubiy
-
Антимайдан простоял 20 дней и ушел из Мариинского парка: опубликованы фото facebook.com/andriy.parubiy
-
Антимайдан простоял 20 дней и ушел из Мариинского парка: опубликованы фото facebook.com/andriy.parubiy
Участники Антимайдана в поддержку курса Президента Виктора Януковича в Мариинском парке сворачивают свой палаточный городок.
Об этом заявил комендант палаточного городка Александр Зинченко, пишет Украинская правда.
По его словам, они митинг прекращают, чтобы встретить новогодние праздники в кругу семьи.
К этому же активисты "антимайдана" призвали и митингующих на Майдане Независимости.
"Через наш палаточный городок за время его существования прошли полмиллиона человек. Все эти люди из разных регионов страны приехали в столицу, чтобы поддержать курс президента. Сейчас каждый из нас, кто до сих пор здесь, должен вернуться в свой дом, встретить Новый год и Рождество в кругу своей семьи", - отметил Зинченко.
Он также добавил: "пусть политики сядут за стол переговоров и придут к компромиссу, договорятся о мире и согласии в обществе".
Также он предложил митингующим на Евромайдане провести "некие малые Олимпийские игры".
"Давайте утихомирим конфликты между нами, … давайте проведем соревнования, например, футбольный матч между майданом единения и евромайданом. Пусть в составе каждой футбольной команды будет половина игроков из Мариинского парка, а половина – с Майдана Независимости. Этим мы должны символически показать, что мы едины, что между нами нет вражды и распрей", - отметил Зинченко.
Позже стало известно, что около сотни протестующих намеревались отправится к офису Партии регионов на ул.Липской, чтобы потребовать от организаторов митинга обещанное вознаграждение.
Напомним, ранее регионалы приняли резолюцию Антимайдана.
Ранее руководитель Общевоинского союза Украины регионал Олег Калашников заявил о приостановлении Антимайдана регионалов.
По словам Калашникова 20-дневный митинг добился всех целей, которые поставили перед собой его участники.
Также напомним, что каждый день Антимайдана обходился регионалам в 500 тыс. долл.
фото:Украинская правда; gazeta.ua; facebook.com/andriy.parubiy