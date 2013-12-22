Антимайдан простоял 20 дней и ушел из Мариинского парка: опубликованы фото

Участники Антимайдана в поддержку курса Президента Виктора Януковича в Мариинском парке сворачивают свой палаточный городок.

Об этом заявил комендант палаточного городка Александр Зинченко, пишет Украинская правда.

По его словам, они митинг прекращают, чтобы встретить новогодние праздники в кругу семьи.

К этому же активисты "антимайдана" призвали и митингующих на Майдане Независимости.

"Через наш палаточный городок за время его существования прошли полмиллиона человек. Все эти люди из разных регионов страны приехали в столицу, чтобы поддержать курс президента. Сейчас каждый из нас, кто до сих пор здесь, должен вернуться в свой дом, встретить Новый год и Рождество в кругу своей семьи", - отметил Зинченко.

Он также добавил: "пусть политики сядут за стол переговоров и придут к компромиссу, договорятся о мире и согласии в обществе".

Также он предложил митингующим на Евромайдане провести "некие малые Олимпийские игры".

"Давайте утихомирим конфликты между нами, … давайте проведем соревнования, например, футбольный матч между майданом единения и евромайданом. Пусть в составе каждой футбольной команды будет половина игроков из Мариинского парка, а половина – с Майдана Независимости. Этим мы должны символически показать, что мы едины, что между нами нет вражды и распрей", - отметил Зинченко.

Позже стало известно, что около сотни протестующих намеревались отправится к офису Партии регионов на ул.Липской, чтобы потребовать от организаторов митинга обещанное вознаграждение.

Напомним, ранее регионалы приняли резолюцию Антимайдана.

Ранее руководитель Общевоинского союза Украины регионал Олег Калашников заявил о приостановлении Антимайдана регионалов.



По словам Калашникова 20-дневный митинг добился всех целей, которые поставили перед собой его участники.



Также напомним, что каждый день Антимайдана обходился регионалам в 500 тыс. долл.

фото:Украинская правда; gazeta.ua; facebook.com/andriy.parubiy